É preciso ser muito fã do Pac-Man para usar um chapéu desses (ou seja lá o que for isso) vendido no site da Namco. Achei que fosse coisa de criança, mas está disponível no “tamanho adulto”, também. Ok, então. Custa US$ 29,99. Dá uma boa nota. Via Popgadget.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.