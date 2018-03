Todas as faixas do novo álbum de Tom Waits, “Bad as me”, estão liberadas no site da NPR por tempo limitado. O disco foi lançado esta semana. Neste link, a resenha da Rolling Stone americana.

