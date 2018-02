Sugestão de leitura: a reportagem “The Masked Avengers — How Anonymous incited online vigilantism from Tunisia to Ferguson“, de David Kushner, publicada na mais recente edição da New Yorker. Longa e muito bem apurada, nos coloca dentro de um tema inescapável dos dias atuais.

