Os vencedores do Prêmio de Fotojornalismo da Hungria

Foram anunciados os vencedores de 2009 do Prêmio de Fotojornalismo da Hungria, país com uma grande tradição de bons fotógrafos (Robert Capa e André Kertész são dois exemplos). O prêmio principal ficou com Béla Szandelszky, que fez uma série de fotos durante um velório de ciganos para a Associated Press (acima, uma das belas imagens). O site é em húngaro, mas o Google consegue traduzir de forma razoável o conteúdo. Uma foto de Felipe Massa sendo carregado após o acidente no GP da Hungria também ganhou um prêmio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.