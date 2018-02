Os velhos embalos de um velho sábado

Em 1977, ano em que Pelé encerrou a carreira no Cosmos, Elvis morreu e o divórcio foi instituído no Brasil, o filme “Saturday Night Fever” (ou “Embalos de Sábado à Noite”), chegou aos cinemas. Lá se vão 30 anos do lançamento de um dos maiores hits da história, um filme que capturou o clima da época da disco music e que se tornou uma espécie de relíquia kitsch dos tempos de Tony Manero (John Travolta) e das músicas dos Bee Gees. Para comemorar, a Paramount Home Entertainment lança, no dia 18 , um DVD especial de aniversário com um monte de extras. O lançamento acontece nos Estados Unidos, por enquanto. Mas valeria alguém relembrar. Assista a uma ótima seleção de trechos do filme. E veja, aqui, os Bee Gees no palco, em 1997 (um clássico de casamentos e formaturas).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.