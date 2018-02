Os textos de Gay Talese sobre esportes (uma compilação)

Um livro que a editora Companhia das Letras deveria pensar em incluir na coleção de jornalismo literário: “THE SILENT SEASON OF A HERO –The Sports Writing of Gay Talese“, editado por Michael Rosenwald. O volume contempla sete décadas de textos de Gay Talese sobre temas esportivos, incluindo algumas das suas matérias clássicas para a revista Esquire — sobre DiMaggio, Floyd Patterson, Joe Louis e Muhammad Ali. A resenha do livro eu li no suplemento dominical de livros do New York Times.

