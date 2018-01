Os segredos de uma vida longa

Em novembro de 2005, a revista National Geographic do Brasil publicou como matéria de capa a reportagem “A Ciência da Longevidade” (que não está mais disponível online, infelizmente, nem na versão em inglês). O autor do texto visitou lugares no mundo onde as pessoas vivem muita mais do que a média (Okinawa, no Japão e Sardenha, na Itália, estavam entre eles). Hoje, ao folhear o New York Times, achei o texto “How to Live Longer Without Really Trying“; lá no meio, descobri que o autor daquela matéria da National, Dan Buettner, publicou um livro sobre o assunto (“The Blue Zones: Lessons for Living Longer From the People Who’ve Lived the Longest”) e criou um método para que as pessoas vivam mais. No site dele, dá para fazer um teste bacana para saber quanto tempo mais você viverá, se continuar seguindo certos hábitos e coisa e tal. Eu até que fui bem: saudável, vivo até os 75,2; com doenças, até os 91.

PS: Para fazer o teste é preciso se cadastrar (grátis) e converter peso e altura para o sistema americano. Aqui, uma matéria sobre as descobertas de Buetter.

