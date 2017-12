Os ricos e nós

Para a pauta de Economia e Negócios: o economista Ha-Joon Chang (foto) é o autor de “Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World”, livro que será lançado no dia 5 de julho pela editora Random House. Neste artigo para a revista Prospect ele explica como quase todos os países que ficaram ricos protegendo suas indústrias e limitando o investimento externo, agora negam às nações mais pobres a mesma oportunidade de crescer, forçando-os a aceitar tratados de livre-comércio. Chang, que leciona em Cambridge, daria um ótimo personagem para uma entrevista. Comprar os direitos do texto da Prospect também seria um bom negócio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.