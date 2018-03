A reportagem do New York Times pergunta: “Como é possível? Como pode uma artista da envergadura dela estar com problemas de ordem financeira? Se Annie Leibovitz can’t make em Nova York, quem pode?”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.