Seria divertido cobrir o 12º Congresso Brasileiro de Primatologia, que acontece de 22 a 27 de julho, em Belo Horizonte. Dependendo do autor, daria um texto bem interessante. (A Piauí costuma fazer esse tipo de matéria em suas páginas iniciais, inspirada na seção “The Talk of the Town”, da New Yorker).

