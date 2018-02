Peguei esta galeria no site da Business Week: “As 25 pessoas mais influentes da web“. Vale olhar. “For this year’s Best of the Web special report, we asked readers and BusinessWeek editors to name the people who in their view have had the biggest impact on the direction of the Web: past, present, and future”.

