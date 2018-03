O escritor Philip Roth fala sobre os mitos do envelhecimento. Ficar mais velho é igual a ficar mais sábio? “Eu não me sinto mais sábio do que eu era aos 20”, diz. Em inglês, sem legendas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.