Os melhores do jornalismo online

Ótima dica para quem acompanha de perto a evolução do jornalismo na web. Saíram os finalistas do “Online Journalism Awards” de 2007. São 70 concorrentes, em diversas categorias. Há trabalhos tanto de sites independentes quanto das grandes operações online dos Estados Unidos, selecionados entre mais de 700 inscritos. Vale gastar algumas horas olhando o que a imprensa americana vem fazendo de bom na internet. Os vencedores serão conhecidos no dia 18 de outubro. Da categoria “Outstanding Use of Digital Media”, selecionei alguns bons exemplos: Discovery Channel, Everest Beyond the Limit; Los Angeles Times, Altered Oceans; Detroit Free Press, 40 years of RESPECT. A matéria sobre o prêmio com links para todos os finalistas você acessa aqui.

