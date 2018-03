Os mamíferos e as "extra-pair copulations"

Muito boa a idéia do editor de opinião (suponho que tenha sido dele) do Los Angeles Times. No calor das “indiscrições sexuais” que envolveram o ex-governador de Nova York, ele encomendou um texto sobre monogamia entre mamíferos a um biólogo e professor de psicologia da Universidade de Washington. O título é para provocar: “Want a man, or a worm?” (algo como “você quer um homem ou um verme?”). O subtítulo: “Among mammals, expecting monogamy tends to run against the grain of nature.” O verme, no caso, é o parasita Diplozöon paradoxum (esse da foto), que habita o intestino de peixes — e que é comprovadamente monogâmico. Um trecho do artigo: “One of the most startling discoveries of the last 15 years has been the extent of sexual infidelity (scientists call it ‘extra-pair copulations’ or EPCs) among animals long thought to be monogamous. It’s clear that social monogamy — physical association and child rearing between a male and a female — and sexual monogamy are very different things. The former is common; the latter is rare”. Leia o texto completo.

PS: Depois de escrever a nota acima, leio no jornal que o recém empossado governador de Nova York se assumiu infiel em entrevista coletiva. Ao lado dele, e aparentemente numa boa, a mulher dele disse que também o traiu. Tá explicado, então. Para se aprofundar no assunto, indico esta minissérie do Bergman, disponível em DVD. Didática.

