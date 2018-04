Os jornalistas do futuro

Um tema interessante e polêmico para as faculdades de jornalismo: ao assumir a direção da Medill School of Journalism, considerada uma das melhores dos Estados Unidos, John Lavine resolveu mudar radicalmente a grade de matérias. Ele achou que os estudantes estavam precisando de uma imersão em novas mídias, como sites, vídeos, podcasts, etc. E esse novo currículo deveria dar ênfase a uma compreensão da “audiência” – quem são os consumidores, o que eles querem, como chegar até eles. Marketing, para desgosto de muitos, passaria a ser um tema-chave a ser estudado. Os estudantes protestaram. “Eu entrei aqui para aprender a escrever”, reclamou um deles. Bom assunto, esse. Leia toda a história aqui. Renderia uma pauta sobre como as faculdades de jornalismo estão enfrentando os novos tempos e preparando seus alunos, comparando as matérias oferecidas por cada uma delas.