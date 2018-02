O Independent fez uma matéria interessante sobre os hotéis de Francis Ford Coppola na América Central (Guatemala e Belize, para ser mais exato): “He’s one of the biggest names in Hollywood but making movies isn’t Francis Ford Coppola’s only skill. He also runs successful hotels. Julie Eagleton finds out about his three resorts in Central America”. Leia aqui.

