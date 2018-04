Os homens mentem mais que as mulheres

O Daily Mail fez matéria sobre um estudo que diz o seguinte: os homens mentem duas vez mais que as mulheres — e pelo menos 6 vezes por dia. As mentiras são contadas para o chefe, para colegas de trabalho e para a parceira. O estudo ainda mostra que 83% das pessoas sabem identificar quando o parceiro esta mentindo. As mentiras mais frequentes de cada sexo, segundo o jornal, são:

Homens

1. Não há nada errado, eu estou bem!

2. Esta vai ser minha última bebida.

3. Não, sua bunda não parece grande com essa roupa.

4. Eu estava sem sinal.

5. Eu estava sem bateria.

6. Desculpe, eu nao vi sua ligação.

7. Eu nem bebi tanto assim.

8. Eu estou a caminho/Eu estou chegando.

9. Nao foi tão caro assim.

10. Eu estou preso no trânsito.

Mulheres

1. Não há nada errado, eu estou bem!

2. Ah! Não é novo, eu já tenho faz tempo.

3. Não foi tão caro assim.

4. Estava em promoção.

5. Eu estou a caminho/Eu estou chegando

6. Eu não sei onde está, eu nem toquei nisso.

7. Eu nem bebi tanto assim.

8. Eu estou com dor de cabeça.

9. Não, eu não joguei fora.

10. Desculpe, eu não vi sua ligação.