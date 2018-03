Os heróis da guitarra

Nos Estados Unidos, o karaokê está perdendo espaço (já vai tarde). O bacana agora é participar das noitadas de Guitar Hero 2, jogo para PlayStation 2 e Xbox 360. As músicas favoritas da moçada: “Message in a Bottle”, “Sweet Child O’ Mine” e “War Pigs”, claro. O The New York Times de hoje fez matéria sobre o tema. Segundo os fabricantes, cerca de três milhões de cópias do jogo já foram vendidas. Vamos esperar algum dono de bar importar a novidade pra cá. Um dia chega. Veja um vídeo no You Tube mostrando como se joga o treco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.