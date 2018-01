Os Gameboys são uma banda paulistana que toca versões de músicas de videogames (acima, um exemplo). Muito bom. Diz a info do YouTube: “(…) formada em 2007 por alunos do curso de música da FASM (Faculdade Santa Marcelina) de São Paulo, se dedica a tocar clássicos e não-tão-clássicos dos videogames, sempre de uma forma interessante (…) e respeitosa.” Tem mais aqui. (Dica do Silvio Herbas).

