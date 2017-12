Os fotógrafos da Favela da Maré

A foto acima é de Adriano Rodrigues e ilustra a capa da próxima Democracia Viva, revista trimestral do Ibase (ONG fundada por Betinho nos anos 80, dedicada à promoção da cidadania), que circula a partir de 25 de junho. Rodrigues é um dos profissionais da Agência Imagens do Povo, com sede na Favela da Maré, zona norte do Rio. A imagem retrata uma aula de ginástica olímpica na Maré, onde vivem 132 mil pessoas. A Agência Imagens do Povo é parte do projeto “Escola de Fotógrafos Populares” da ONG Observatório de Favelas , do Rio de Janeiro. Acompanhar a atuação desses fotógrafos valeria uma ótima matéria, ainda mais às vésperas dos Jogos Pan-Americanos. (Eles serão pautados para trabalhar durante o evento? Quem publicará essas fotos?). E acho que mais além do valor jornalístico do tema, essa agência pode ser uma parceira muito interessante de publicações que gostariam de fazer um ensaio fotográfico criativo no Rio, já que seus integrantes têm acesso a uma realidade que pouca gente conhece. Vale acionar a assessoria do Ibase para conhecer a revista Democracia Viva e para pegar os contatos da escola. O e-mail é imprensa@ibase.br