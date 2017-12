Mantendo a tradição anual, a revista Folio pediu a vários profissionais de revistas e de mídia (publishers, editores, executivos, blogueiros) — que fizessem previsões para 2010. Quais revistas sobreviverão? Quais tecnologias irão impulsionar o mercado de revistas no ano que vem? Qual é a chave para manter um negócio rentável? O resultado está na matéria “115 Magazine and Media Predictions for 2010” (em inglês).

