Os discos favoritos de John Lennon

Para começar o plantão de domingo (porque ninguém é de ferro), sugiro um documentário da BBC sobre a jukebox de John Lennon. Comprada por ele em meados dos anos 60, era portátil e viajava com o músico durante as turnês da banda. Reapareceu num leilão em 1989 e foi completamente restaurada pelo novo dono, que recuperou todos os compactos que Lennon havia colocado lá (o fato do próprio Lennon ter deixado isso por escrito ajudou). De certa forma, como explica esta matéria do Guardian, são os “Discos da Ilha Deserta que ajudaram a moldar a genialidade musical” do compositor britânico. Assista, tem só 48 minutinhos.

