Os diferentes "Blade Runner"

Na semana passada, foi divulgado que uma nova versão de “Blade Runner” será exibida dia 1º de setembro, no Festival de Veneza. É o tal “Blade Runner – The Final Cut”. Posso estar enganado, mas esse deve ser o filme que mais teve versões lançadas. Daria uma matéria boa mostrar todas as diferenças de roteiro e de montagem entre cada uma delas – e o porquê de tantas modificações em 25 anos. Qual delas é a melhor? Lembro do “Director’s Cut”, de 1992, que era uma resposta de Ridley Scott ao resultado final da primeira cópia, lançada em 1982 sem a aprovação dele. A Wikipedia traz um ótimo verbete sobre o tema.