A nova edição da revista New York fez uma matéria sobre os caras da foto acima (Aron Pilhofer, Andrew DeVigal, Steve Duenes, Matthew Ericson e Gabriel Dance), que fazem parte da equipe de “cybergeeks” responsável pelas inovações no site do jornal New York Times. Foi essa turma que criou o Word Train, uma ferramenta que fez sucesso no dia da eleição presidencial.

