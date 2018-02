Os computadores contam tudo

Privacidade é um conceito ultrapassado no mundo digital. O New York Times fez uma matéria interessante mostrando como os advogados que tratam de divórcios usam os “rastros” deixados pelos adversários dos seus clientes nos computadores e nos telefones para ganhar um caso. Boa pauta de comportamento. Veja um trecho: “In just about every case now, to some extent, there is some electronic evidence,” said Gaetano Ferro, president of the American Academy of Matrimonial Lawyers, who also runs seminars on gathering electronic evidence. “It has completely changed our field.”

