“Comentários deixados por leitores são uma peça chave do jornalismo online. Então, por que eles quase sempre nos desapontam?”, pergunta este texto de Virgina Heffernan, na seção “The Medium”, da revista do New York Times. O tema é ótimo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.