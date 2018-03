A dica do sábado: o documentário The Great Happiness Space (2006, 1h16, no Google Video), de Jack Clennell, sobre o mundo dos “host clubs” para mulheres de Osaka, Japão. Garotas pagam de 12 a 50 dólares por hora apenas pela companhia de rapazes como esses da foto (um mundo secreto em que elas se sentem “princesas”, como diz um dos entrevistados). Já tinha ouvido falar disso, mas o filme mostra como a coisa funciona, de fato.

