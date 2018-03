O escritor Nicholson Baker, autor de “Fermata”, escreveu a crítica do livro “Wikipedia: The Missing Manual“, de John Broughton, para o The New York Review of Books. Vale a pena ler; o texto ficou ótimo.

