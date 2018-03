Sugestão de leitura: a matéria de capa da edição de março da revista Prospect, “How China Thinks — The brains behind a superpower”, escrita por Mark Leonard. O destaque do editor ficou assim: “Despite the global interest in the rise of China, no one is paying much attention to its ideas and who produces them. Yet China has a surprisingly lively intellectual class whose ideas may prove a serious challenge to western liberal hegemony”. Leia aqui.

