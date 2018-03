Os blogueiros que insultam

Tema interessante abordado pelo New York Times de hoje: a humilhação pública de uma pessoa na internet pode levar ao suicídio? O diretor de criação da DDB Chicago se matou no dia 22 de fevereiro e tem gente culpando blogueiros que escreviam sobre a indústria da publicidade. Pouco antes de morrer, Tilley foi duramente criticado em blogs que cobrem publicidade, principalmente pelo autor do AgencySpy, um insider anônimo. Um trecho da reportagem: “Gregory K. Brown, a specialist on suicide at the University of Pennsylvania, said that public humiliation could play a role in suicide because ‘hopelessness is often a major risk factor, and if you’ve been publicly humiliated and your reputation has been tarnished forever, you could see how someone could become hopeless.’ Such situations, he added, could contribute to feeling that life is unbearable.” Leia a reportagem completa.

