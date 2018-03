Os benefícios da culinária chinesa

O jornal The Independent fez uma matéria elogiando as qualidades da “verdadeira culinária chinesa”, afirmando que ela “é tão saudável que pode resolver o problema da obesidade no ocidente”. Para isso, foi ouvir o que Lorraine Clissold, autora do livro ‘“Why the Chinese Don’t Count Calories“, tem a dizer e publicou “10 segredos” sobre o tema, sempre acompanhados da opinião de dois nutricionistas. A primeira dica: páre de contars as calorias. “Uma Coca Cola Diet tem uma caloria e um abacate tem 340. Qual dos dois é realmente bom para você?” Não é preciso pensar muito. O abacate tem gorduras monossaturadas e omega-6, que de fato são bons suplementos para o corpo. O livro de Clissold será lançado amanhã no Reino Unido.

