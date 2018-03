Não tinha visto esta matéria do Telegraph sobre os arquivos de Stanley Kubrick, então posto aqui para os admiradores do cineasta. O texto diz que roteiros, cartas, fotografias etc. que pertenceram ao diretor – umas 900 caixas com material desse tipo, tornaram-se públicas graças a uma decisão da viúva dele, que cedeu o material para a University of Arts. Neste link disponibilizado pelo jornal está o mais bacana: trechos de cartas de Kubrick, a maioria delas diretamente relacionada aos seus filmes. Aqui, uma galeria de imagens. Acima, foto de “Laranja Mecânica”.

