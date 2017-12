Os alunos do Complexo do Alemão

O repórter Juan Torres fez ótima matéria para a revista Nova Escola sobre o chamado “atendimento pedagógico emergencial”, solução encontrada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro para atender aos alunos das escolas fechadas por causa da violência. São quatro turnos de duas horas de aula cada, em salas divididas com tapumes e com mais de um professor. Juan acompanhou o primeiro dia de aula nessas condições. Essencial para quem está cobrindo ou acompanhando o caso com atenção.

