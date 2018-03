Aproveitando o gancho da estréia de “Transformers”, o Times de Londres fez uma lista dos 50 robôs mais bacanas do cinema. HAL 9000 (“I know you and Frank were planning to disconnect me, and I’m afraid that’s something I cannot allow to happen”) de “2001, Uma Odisséia no Espaço”, o meu favorito, ficou em segundo lugar. Não era bem um robô, mas tudo bem, dá para entrar na lista. OK.

