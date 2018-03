A lista da revista Time com os “50 melhores websites de 2007”. Segundo os editores, os escolhidos “oferecem novas maneiras de enriquecer a experiência offline e online”. Um seleção polêmica, como todas do tipo. (Só não entendi o timing, mas tudo bem. Deve ser por causa do verão deles).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.