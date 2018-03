Outra matéria que pesquei agora no Wall Street Journal: uma homenagem aos 50 anos de “Acossado”, de Godard. O título e o subtítulo: “The Timeless Appeal of ‘Breathless’ — Jean-Luc Godard’s Groundbreaking Debut Feature Remains a Cult Classic 50 Years On“. O filme foi lançado em Paris no dia 16 de março de 1960. Acima, um trailer (com legendas em inglês).

