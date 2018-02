Uma efeméride que o Estadão lembrou na edição de hoje, numa reportagem bacana: os 50 anos da Kombi. Sou suspeito, porque desde adolescente tenho uma queda por esse modelo da Volks (e certamente fui influenciado pelos filmes e por aqueles modelos coloridos, customizados pela geração flower power). Minha única ressalva é a falta de questões sobre segurança na pauta da matéria: a Volkswagen faz crash-test com a Kombi? O que acontece com o motorista que bate de frente? Algum modelo vem com air-bag? O carro está mais seguro? Fica a sugestão.

