Uma lista publicada pela Entertainment Weekly que pode ser útil na hora de alugar um filme: os 25 melhores filmes musicais de todos os tempos (“South Park”, “A Hard Day’s Night”, “Singin’ in the Rain”, etc). Veja aqui. Na foto, Fred Astaire e Ginger Rogers em “Swing Time”, de 1936.

