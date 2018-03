Os 25 anos de "Flashdance"

Este post é só para lembrar o aniversário de 25 anos do filme “Flashdance“, de Adrian Lyne, que de certa forma eternizou o nome de Jennifer Beals na memória dos adolescentes dos anos 80. O filme foi lançado em abril de 1983 nos Estados Unidos. Em junho, o single “Flashdance… What a Feeling”, de Irene Cara, alcançava o topo das paradas (veja o vídeo acima); a mesma coisa aconteceu com a trilha sonora. No ano seguinte a música ganharia o Oscar de Melhor Canção Original. Segundo informa a Wikipedia, uma versão de “What a Feeling” foi usada pela Apple Computer numa propaganda de 1984 (a versão é um pouco diferente, a letra foi trocada, e no lugar de “What a Feeling” ouvia-se “We are Apple”, assista aqui). Nostálgico.

