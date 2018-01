Uma lista curiosa: os 100 livros mais vendidos da história. Os títulos estão em espanhol — o que não me parece um problema. Algumas curiosidades: Paulo Coelho ocupa a décima segunda colocação com “O Alquimista”; um livro de Agatha Christie está entre os 10 mais; “O Pequeno Príncipe” está entre os três primeiros. “O Apanhador no Campo de Centeio” vendeu mais do que “O Alquimista”. E “Catch-22”, de Joseph Heller, foi traduzido para “Trampa-22”.

