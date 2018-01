"Opiniões são baratas; reportagens são caras"

Esta aqui é boa para quem acompanha os movimentos do jornalismo: no site da Advertising Age, uma espécie de revista Meio & Mensagem, achei uma entrevista em vídeo com o chairman da Newsweek, Rick Smith. O assunto, claro, são as mudanças no jornalismo, causadas pelos avanços digitais. Entre outras coisas, ele diz o seguinte: “Talk is cheap. Opinions are cheap. Reporting is extraordinarily expensive. All news organizations are under costs pressures these days, and too often it’s the reporting that’s getting sacrificed.” É, a coisa tá feia.

