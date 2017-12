Onde está Petrônio?

Os jornalistas que se formaram no século 21 talvez não conheçam Petrônio, ou melhor, Pepe Escobar (foto), um dos grandes nomes da imprensa brasileira dos anos 80. Ele vem atuando com certa freqüência na Ásia, publicando reportagens no Asia Times. Recentemente, lançou um livro. Alguém poderia entrevistá-lo sobre suas viagens pela Ásia e, claro, sobre suas reminiscências de uma época nostálgica da imprensa. Pepe deve ter muita coisa para contar. Fica a sugestão.

