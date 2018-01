Bom o texto publicado na Der Spiegel: “China Loses Control of the Games — China had been hoping to show itself as a worldly and tolerant host of the Olympic Games. But the sporting festival has already become a PR disaster for the country. Repression in Tibet and ongoing crackdowns have revealed the extent to which the country remains a police state.” O assunto ainda vai render mais. Leia aqui.

