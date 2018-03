Sugestão de documentário: “Watch the Skies”, em que os diretores Steven Spielberg, James Cameron, George Lucas e Ridley Scott falam sobre filmes de ficção científica dos anos 50 que os influenciaram. Bacana para quem gosta do gênero. (Sugestão do Victor Paz). Acima, a parte 1. (Parte 2, 3, 4, 5 e 6). Em inglês, sem legendas. Uma hora de duração, mais ou menos.

