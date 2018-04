A revista Business Week colocou em seu site uma galeria de fotos mostrando os carros mais feios do mundo em todos os tempos. Não concordei com todas as escolhas, mas é um assunto divertido e polêmico. Chevette? Pode ser. Mas o Yugo eu sempre achei mais simpático que o Uno (pena que nunca foi lançado por estas bandas). Dá uma olhada. Os sites de automóveis poderiam fazer uma enquete. Fica a sugestão.