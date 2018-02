Lembrete do dia: a obra completa de Machado de Assis está na web [grátis]

Em 29 de setembro de 1908 morria Machado de Assis. A efeméride de hoje me fez lembrar da Coleção Digital Machado de Assis , resultado de uma parceria entre o Portal Domínio Público e o Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. A página eletrônica com a obra completa (romances, contos, crônicas, entre outros) do autor está em formato digital no endereço: http://machado.mec.gov.br/ . Os arquivos se apresentam para leitura em tela e para download, nos formatos html e pdf.