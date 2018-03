Oásis no aeroporto

O primeiro Yotel, uma espécie de hotel-cápsula no estilo japonês, abriu no mês passado em Londres, no aeroporto de Gatwick. Muita gente anda ligando para reservar uma das 46 cabines por apenas algumas horas, antes de embarques matinais ou mesmo já prevendo atrasos nos vôos. Aliás, imagino que esse seja o nicho de mercado mais promissor. O design é lindo e o hóspede tem TV, Wi-Fi e serviço de quarto. O preço: uns 50 dólares por quatro horas na cabine mais simples. Quem cobre turismo deveria testar o serviço. E, se for bom, sugerir que alguém importe imediatamente para o Brasil.

