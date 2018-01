Em julho de 2007, escrevi aqui sobre uma incrível reportagem que saiu no Washington Post, realizada com a ajuda do violinista Joshua Bell. Hoje, leio que foi uma das vencedoras do Prêmio Pulitzer. Para quem não leu, deixo o link direto aqui.

