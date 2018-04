Reportagem publicada hoje no caderno de Estilo do New York Times foca na atual “vampiromania” (filmes, seriados, moda) que assola o mundo da cultura pop. A frase do título, “O vampiro é o novo James Dean”, que explica com precisão o modismo, é de Julie Plec, produtora executiva e autora de “The Vampire Diaries”, uma nova série que pega carona nas histórias de vampiros. Acima, editorial de moda da Vogue italiana. Nesta galeria de fotos, personagens vampirescas em vários momentos da cultura (desde Bela Lugosi).