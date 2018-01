Sugestão de leitura: o artigo “The value of suffering“, de Pico Iyer, publicado pelo New York Times no fim de semana. Do mesmo autor, aproveito e recomendo este outro texto aqui, de 2011: “The joy of quiet“.

